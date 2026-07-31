Josip Iličić rate une panenka et élimine son équipe en Ligue Conférence

En manque de foot depuis la fin du Mondial ? Regardez les tours préliminaires de Ligue Conférence et régalez-vous ! Cet article n’est pas sponsorisé par l’UEFA puisque la C4 s’est faite une belle pub toute seule ce jeudi soir. Au menu notamment, une double confrontation folle, ponctuée par une remontada, à l’extérieur d’une équipe féroïenne (des Îles Féroé, c’est pour faire réviser les gentilés), défaite 0-2 par les Slovènes de Koper à l’aller, équipe de l’ancien de l’Atalanta Josip Iličić.

But à 9 secondes du terme et séance de tirs au but dingue

Le NSÍ Runavík, à la valeur marchande cumulée à 2,8 millions d’euros, soit trois fois moins que les ogres vice-champions du pays de Pogačar, a d’abord mené 2-0, avant d’encaisser un pion en prolongation, mais de s’offrir une séance de tirs au but à la 120e+2. Déjà fou, le match qui se dispute sur un terrain digne des meilleurs champs de patates de Coupe de France bascule dans « la magie de la Coupe » version Ligue Conférence.

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Après un premier tir aux 11 mètres d’un international féroïen envoyé sur le parking du supermarché de Koper à la suite d’une belle glissade, c’est la légende Josip Iličić qui participe au divertissement. Après son raté en ouverture de la séance du huitième de finale de l’Euro qui a coûté la qualification contre le Portugal, le numéro 72 réitère au deuxième tour de qualification de C4, cette fois-ci par une panenka tellement molle que le gardien de Runavík a le temps de plonger sur un côté et de revenir rattraper le ballon.

La suite ? Des ratés, des penaltys comme celui de Julián Alvarez contre le Real et donc retiré, puis manqué, et une victoire du leader du championnat des Îles Féroé que le gardien célèbre en faisant un 6-7 de ses gants (en référence au score cumulé à 3-3 plus les tirs au but à 3-4).

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La Gen Z fait des ravages aussi sur cette petite île entre la Norvège, le Royaume-Uni et l’Islande… Rendez-vous contre Lugano (Suisse) au troisième tour de qualif’ les 6 et 13 août.

L'altinha, pour une partie de ballon en l'air