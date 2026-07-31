Gianni Infantino perd son bras droit

Même ses conseillers ne veulent plus le conseiller. Carlos Cordeiro a annoncé ce vendredi sa démission de son poste de conseiller principal de Gianni Infantino. L’ancien président de la fédération américaine s’oppose au projet de la FIFA de créer une filiale chargée des activités commerciales de ses compétitions, dont une partie du capital serait vendue à des investisseurs privés.

« Je ne peux pas rester là pendant que la FIFA envisage de vendre des parts de la Coupe du monde », a expliqué Cordeiro dans un communiqué. L’homme de 70 ans assure ne pas avoir participé à l’élaboration de cette proposition et s’y opposer « sans équivoque ». Voilà au moins, c’est clair.

Même le banquier dit non

Passé notamment par Goldman Sachs et fort de plus de 35 années d’expérience dans le secteur financier, Cordeiro estime que l’opération représente une « mauvaise affaire » pour les fédérations et pour l’avenir du football. Selon lui, la FIFA possède déjà plusieurs milliards de dollars de réserve et aucune dette. Cordeiro appelle d’ailleurs les autres personnes travaillant au sein de l’instance à prendre publiquement la parole.

Même le banquier trouve donc qu’Infantino parle un peu trop d’argent.

L'altinha, pour une partie de ballon en l'air