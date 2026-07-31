Les hommages à Franco Baresi se multiplient

Un monument du foot italien s’en est allé. Le décès de Franco Baresi n’a pas manqué de faire réagir de multiples acteurs du ballon rond. Du côté des clubs italiens, les hommages sont unanimes et multiples.

L’AC Milan salue un joueur dont « l’exemplarité et l’intégrité resteront à jamais gravés dans l’ADN du Club, tout comme son mythique maillot numéro 6 ». De son côté, la Juventus met en avant « un exemple pour des générations de footballeurs et de supporters, aimé et estimé par tous les passionnés de football ». L’Inter, grand rival du Milan, y est aussi allé de son hommage en confiant que « le président Giuseppe Marotta et tout le FC Internazionale Milano se rassemblent autour de la famille Baresi, du frère Beppe et de l’AC Milan en ce moment de douleur. »

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L’émouvante lettre de Maldini

Les réactions sont également nombreuses du côté des anciens coéquipiers et adversaires du Piscinin. Parmi celles-ci, Paolo Maldini s’est démarqué en rendant un émouvant hommage à son grand coéquipier. « Tu m’as protégé comme un enfant, tu m’as guidé comme un jeune homme et tu m’as inspiré comme un homme. Tu as été le footballeur le plus fort avec qui j’ai eu l’honneur de jouer » : l’homme au 902 matchs avec le Milan a perdu son mentor.

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On se rappellera également des mots de Maradona en marge d’un Napoli-Milan en 1989 après un échange de maillot entre les deux hommes : « Ce maillot appartient à un très grand joueur. Je pense que Franco Baresi est le meilleur défenseur qui soit. C’est un souvenir que je garderai toute ma vie ».

Le monument du foot italien Franco Baresi est mort