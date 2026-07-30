Un international anglais fait ses adieux au Barça

Ce n’est qu’un au revoir. Prêté un an au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford a fait ses adieux au club blaugrana ce jeudi. Le board barcelonais n’a finalement pas levé son option d’achat, l’international anglais devrait donc bien retrouver les Red Devils la saison prochaine.

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Une option d’achat finalement non levée

« Je suis très reconnaissant envers tout le monde au club d’avoir fait de mon passage ici un moment aussi positif et mémorable. J’ai savouré chaque instant et j’emporterai avec moi de nombreux souvenirs précieux. Je souhaite bonne chance au club et à tous ses supporters, ainsi que d’immenses succès pour la saison à venir. Visca el Barça », a écrit Rashford sur son compte Instagram. Malgré une saison honorable en Catalogne avec 49 matchs disputés pour un total de 14 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, le Barça n’a pas souhaité payer les 30 millions d’euros de son option d’achat. Le club blaugrana a déjà enregistré les signatures d’Anthony Gordon et de Karim Adeyemi pour servir de doublure à Raphinha et Lamine Yamal sur les ailes.

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