Condamné pour agression sexuelle, Rafa Mir pourra jouer en Grèce

Aller se faire voir chez les Grecs. Récemment condamné à sept ans de prison pour agression sexuelle assortis de 18 mois supplémentaires pour coups et blessures, Rafa Mir a obtenu le oui de la justice espagnole pour pouvoir quitter le territoire espagnol et signer dans un club étranger. Selon Mundo Deportivo, l’homme qui jouait à Elche la saison dernière, devrait signer à l’Aris Salonique, en Grèce.

Un départ sous conditions

Comme on est fou mais pas totalement, Rafa Mir ne sera pas lâché par le gouvernement espagnol en Grèce. Comme l’affirme le média espagnol, il devra émarger une fois par mois au consulat espagnol en Grèce pour prouver sa présence dans le nord du pays. Seulement un mois donc après sa condamnation par le tribunal de Valence.

Si le FC Prison se met à faire des prêts…

Un ex du Barça se fait mordre les testicules par un chien