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Rafa Mir condamné à huit ans et demi de prison

MJ
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Rafa Mir condamné à huit ans et demi de prison

Le football espagnol n’avait pas vraiment besoin d’une nouvelle affaire de ce genre. Rafa Mir, attaquant d’Elche a été condamné ce lundi à huit ans et demi de prison par la Cour d’appel de Valence pour agression sexuelle aggravée de coups et blessures. Le parquet avait requis deux ans de plus. Les faits remontent à septembre 2024, alors qu’il évoluait au Valence CF, en prêt du Séville FC.

Une décision pas encore définitive

Le joueur a été condamné à sept ans de prison pour agression sexuelle, assortis de 18 mois supplémentaires pour blessures. Il devra également verser 64 000 euros, correspondants aux dommages et intérêt ainsi qu’au préjudice moral de la victime, qu’il lui est désormais interdit d’approcher à moins de 500 mètres pendant les dix prochaines années.

Rafa Mir peut encore interjeter appel du jugement.

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MJ

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