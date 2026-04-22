Cet Atlético de Madrid n’avait jamais autant perdu

Une nouvelle défaite, et un triste record. Après avoir (encore) perdu en Liga, sur le terrain d’Elche cette fois et pour le compte de la 33e journée du championnat d’Espagne, l’Atlético de Madrid n’a pas fait plaisir à son entraîneur. Car même si elle est qualifiée en demi-finales de la Ligue des champions, l’équipe de Diego Simeone est en effet enlisée dans une série de résultats négatifs.

𝐀𝐋𝐋 👀 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐂𝐋 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 ⌛ Atlético's last 8 games: ❌ Elche ❌ Real Sociedad ❌ Barcelona ❌ Sevilla ✅ Barcelona ❌ Barcelona ❌ Real Madrid ❌ Spurs pic.twitter.com/DfTBC0pEDc — 433 (@433) April 22, 2026

La preuve ? Depuis que le Cholo est assis sur le banc des Matelassiers, ces derniers n’avaient encore jamais compté autant de défaites sur une saison. Les Colchoneros comptabilisent ainsi 16 revers, soit déjà un de plus que lors des exercices 2021-2022 et 2023-2024. Si avec ça, sa bande remporte la C1…

L’Atlético de Madrid perd, mais régale