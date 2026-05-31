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Thierry Henry impressionné par le PSG

LB
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Thierry Henry impressionné par le PSG

La colère est passée. Chroniqueur pour CBS Sport, Thierry Henry a encensé sur le plateau les performances sur Paris Saint-Germain. L’ancien capitaine de l’équipe de France a notamment indiqué avoir échangé avec Luis Enrique au terme de la rencontre.

Aussi bien que l’OM des années 1990

« Bien que je sois un supporter d’Arsenal, et que cela ne changera jamais, il faut rendre à César ce qui lui appartient, surtout lorsqu’il s’agit du football françaisLuis Enrique et le PSG ont transformé à jamais l’histoire du football français. Ce qu’ils ont accompli, et surtout la manière dont ils l’ont fait, n’a pas d’équivalent en France. Je n’ai pas vu une équipe française jouer aussi bien, et avec autant de confiance, sur la scène européenne depuis l’OM des années 1990 », a indiqué le champion du monde 1998.

Fair-play.

L’émotion de Nasser al-Khelaïfi

LB

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