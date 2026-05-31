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Les États-Unis surprennent le Sénégal

LB
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Les États-Unis surprennent le Sénégal

États-Unis 3-2 Sénégal

Buts : Dest (7e), Pulisic (20e), Balogun (63e) pour les Stars and Stripes // Mané (44e, 52e) pour les Lions de la Teranga

Magie, magie. Alors que les protégés de Mauricio Pochettino restaient sur deux revers consécutifs, ils se sont rebellés face au Sénégal au Bank of America Stadium de Charlotte en s’imposant 3 à 2.

Balogun en pleine forme

Présenté comme un crack mondial avant de peu à peu tomber dans l’oubli, Sergiño Dest a rappelé avant le Mondial qu’il faudrait compter sur lui en trouvant le chemin des filets de Mory Diaw dès l’entame de match (1-0, 7e). Une avance confortée par Christian Pulisic, déjà passeur décisif sur le premier but, moins d’un quart d’heure plus tard (2-0, 20e). Sonnés, les Sénégalais ont toutefois réduit l’écart en fin de première période grâce à l’inévitable Sadio Mané (2-1, 44e).

Entré à la pause, Folarin Balogun a marqué la deuxième période de son empreinte. L’attaquant monégasque pensait avoir réussi à redonner deux buts d’avance aux Stars and Stripes mais la VAR a finalement annulé son but pour une position de hors-jeu (49e). Proches du 3-1, finalement les Américains vont concéder l’égalisation quelques minutes plus tard grâce au doublé de Mané toujours aussi décisif avec les Lions de la Teranga (2-2, 52e). La frustration passée, Balogun a de nouveau fait parler son talent pour redonner un avantage cette fois décisif aux USA juste après l’heure de jeu (3-2, 63e).

De bon augure pour éviter d’imiter le Qatar lors de sa Coupe du monde.

Une enquête sur la vente des billets du Mondial ouverte

LB

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