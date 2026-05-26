Mauricio Pochettino dévoile la liste des USA

Youpi, Marco Rubio et JD Vance ne sont pas dans la liste. Le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino a dévoilé le nom des 26 élus américains pour la Coupe du monde 2026 à la maison. L’un des trois pays organisateurs de ce Mondial affrontera le Paraguay, l’Australie et la Turquie.

Balogun et Weah dans les 26

Au ministère de la Défense, le latéral de Fulham Antonee Robinson, le coéquipier de Jean-Philippe Mateta Chris Richards ou encore le flop du Barça Sergiño Dest ont notamment été retenus. Le milieu de terrain des USA sera composé de joueurs habitués à être rattrapés par les lois du jeu : Tyler Adams, Weston Mckennie ou encore Malick Tillman, trois milieux bien hargneux.

Sur le front de l’attaque, les pensionnaires de Ligue 1 Timothy Weah et Folarin Bolagun tenteront d’envoyer des missiles dans les cages adverses en respectant le droit international pendant que leur coéquipier devant Christian Pulisic ne devrait avoir qu’une hâte : prendre un selfie avec Donald Trump.

Here to chase legacy on home soil. Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

D’ailleurs, est-ce que celui qui va découvrir la règle du hors-jeu cet été va donner son avis sur cette liste ?

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