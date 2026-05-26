Les départs s’enchaînent à Manchester City

On connaît le nom des futurs vainqueurs de la Premier League. Dans le sillage du départ de Pep Guardiola après dix ans passés sur le banc de Manchester City, le club mancunien a annoncé ce mardi le départ des cinq adjoints du Catalan.

We can confirm the departures of Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte and Xabi Mancisidor following the completion of the 2025/26 season. Everyone at City would like to thank all five members of staff for their hard work and dedication and wish them the… pic.twitter.com/SciHBkz0PK — Manchester City (@ManCity) May 26, 2026

Le club cityzen a publié un communiqué où il annonce que Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte et Xabi Mancisidor quitteront à leur tour les Skyblues. « Tout le monde à City tient à remercier ces cinq membres du staff pour leur travail acharné et leur dévouement et leur souhaite la meilleure des chances pour l’avenir », a indiqué le club.

Pas sûr qu’ils pointent longtemps à France Travail.

Pep Guardiola a réagi à son meme iconique