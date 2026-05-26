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Sandy Baltimore prolonge avec Chelsea

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Sandy Baltimore prolonge avec Chelsea

L’avenir est assuré. Alors que son contrat devait s’achever en 2028, Sandy Baltimore et Chelsea ont annoncé ce mardi la prolongation du bail de l’internationale française jusqu’en 2030.

Arrivée chez les Blues à l’intersaison 2024, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain est devenue une taulière du onze de départ de Chelsea sous les ordres de Sonia Bompastor. Une prolongation qui fait la joie des supporters mais également de la joueuse qui a déclaré dans un communiqué : « Chelsea est l’un des plus grands clubs. Nous avons une équipe de très haut niveau, et je veux me mesurer chaque jour aux meilleurs joueurs du monde ; c’est pour cela que j’ai choisi de rester ici. Je veux continuer à progresser et tenter de remporter tous les trophées possibles. »

Objectif Ligue des champions assumé.

Une légende de Chelsea va quitter le club

LB

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