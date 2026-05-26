Jamais le foot français n'avait attiré autant de monde que cette saison

Encore une saison record pour la « Farmers League ». La LFP a communiqué les données d’affluences de la saison 2025-2026 de Ligue 1 et de Ligue 2, ce mardi. Selon les chiffres, le football professionnel français a battu le record d’audience depuis le passage des deux championnats à 18 clubs, avec 10,87 millions de téléspectateurs cumulés en moyenne.

AFFLUENCES 2025/2026 : RECORD HISTORIQUE POUR LE FOOTBALL FRANÇAIS À l’issue de la saison 2025/2026, le football professionnel français atteint un niveau inédit avec 10,87 millions de spectateurs cumulés en Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT, un record historique depuis le… pic.twitter.com/UP4kXM0TkS — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 26, 2026

Des stades bien remplis

Pendant que certains ont suivi la saison sur Ligue 1+ et beIN Sports, d’autres se sont déplacés au stade pour profiter du spectacle. La Ligue 1 et la Ligue 2 ont réuni en moyenne 18 059 spectateurs par match, « un niveau record » selon la LFP. L’instance précise que l’élite a rassemblé « 27 588 spectateurs par match et un taux de remplissage record à 87,4 %, en progression par rapport à la saison précédente (+0,7 point sur un an). »

De plus, les chiffres pour la Ligue 2 s’améliorent avec « 8 337 spectateurs de moyenne par rencontre, en progression de +10 % sur un an, atteignant ainsi le cinquième meilleur niveau historique. »

Pendant que les Anglais s’intéressent de moins en moins à la Premier League, selon les audiences.

Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne