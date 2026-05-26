Le Paris 13 Atletico s'installe à Charléty

Nouveau club résident. Alors que la troisième division française devient professionnelle à compter de la saison 2026-2027, le Paris 13 Atletico a annoncé déménager au stade Charléty.

Une nouvelle étape

Après des années passées dans leur enceinte historique du stade Pelé, les Gobelins ont annoncé ce lundi dans un communiqué que l’ensemble des rencontres à domicile de la prochaine saison se joueront dans l’enceinte mythique du 13e arrondissement parisien. « La saison prochaine, le Paris 13 Atletico disputera l’ensemble de ses matchs à domicile au stade Charléty. Une avancée importante pour notre club, nos supporters et le rayonnement du football parisien », a notamment mentionné le club.

Les Gobelins ont déjà disputé plusieurs rencontres de National au sein de l’enceinte, notamment cette saison face à Rouen le 20 mars dernier. Reste à savoir comment se fera l’alternance avec les féminines du Paris FC qui continuaient jusqu’à présent à disputer leurs matchs de championnat à Charléty.

Ne reste plus qu’à trouver 20 000 supporters tous les week-ends.

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