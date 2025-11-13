Un nouveau visage en National 1

Un visage familier. Le Paris 13 Atletico, actuel onzième de National 1, a choisi de confier son banc à Arlésio Coelho, entraîneur portugais de 48 ans, a annoncé ce jeudi Le Parisien. Une décision bienvenue pour le club qui se trouvait dans une situation inconfortable après avoir limogé son précédent coach, Maxence Flachez, en octobre. Jusqu’ici, c’est Namori Keita qui assurait l’intérim, et malgré des résultats satisfaisants (2 victoires, 1 nul), ne restait qu’une solution temporaire, faute de temps (il jonglait en parallèle avec son poste de directeur général adjoint chez Adoma) et de diplôme (le club devait nommer un entraîneur diplômé avant le 19 novembre, sous peine d’une amende de 7 500 euros par match).

L’ancien adjoint de Filipe Moreira Bonne nouvelle, Arlésio Coelho, lui, est bien titulaire de la licence UEFA Pro (équivalent du BEPF) et maîtrise parfaitement le français. Méconnu en France, ce natif de Valencia, au Venezuela, est un visage familier de l’ex FC Gobelins : il était l’adjoint de Filipe Moreira, de mars à juin 2023, alors entraîneur du P13A pour sa première saison en National.

« Ce choix s’est imposé comme une évidence. Il connaît parfaitement le club, ses valeurs et son environnement, ce qui lui permettra de s’intégrer rapidement et d’être immédiatement opérationnel. Lors de son passage en tant qu’adjoint de Moreira il y a trois ans, il avait déjà laissé une image très positive, tant sur le plan humain que professionnel », a expliqué le président Frédéric Pereira.

Côté CV, après cette première expérience à Paris, Arlésio Coelho a dirigé les U23 d’Al-Fayha en Arabie saoudite puis ceux de Portimonense au Portugal. Cette saison, il était adjoint à Radomiak Radom, un club de première division polonaise, qu’il vient de quitter le 30 octobre. « Paris est ma deuxième maison : ma femme est parisienne, mes beaux-parents y vivent, je n’ai donc pas besoin de m’adapter. Il y a trois ans, lors de mon précédent passage, le club était en pleine restructuration. Aujourd’hui, grâce aux efforts de la direction, nous avons un club en pleine croissance et qui évolue à un niveau bien supérieur […] », s’est réjoui l’entraîneur. Et un nouveau stade très cher à Gianni Infantino !

