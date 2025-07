José Mourinho envisage de retrouver le Portugal prochainement

Bientôt un come-back pour le Mou.

Un retour à la maison, mais pas pour raccrocher. Toujours en mission du côté de Fenerbahçe, José Mourinho a profité d’un amical gagné (2-1) face à Portimonense pour évoquer l’idée d’un retour au Portugal prochainement. Que ce soit pour coacher un club ou prendre les rênes de la sélection, l’idée fait son chemin. « Je viendrai certainement au Portugal. Ce n’est pas encore arrivé, mais ça viendra. Non pas parce que je me sens proche de la fin, mais plutôt parce que j’en suis loin. Je veux venir au Portugal au sommet de ma carrière, en bonne santé et en pleine forme physique et mentale. Je reviendrai sans aucun doute, » a confié le Special One au micro de Sport TV à l’issue de la rencontre.

Sur le banc de la sélection ?

L’entraîneur de 61 ans n’a plus entraîné sur ses terres depuis 2004 et son sacre majuscule avec le FC Porto en Ligue des champions face à Monaco. Depuis, il a roulé sa bosse sur tous les bancs VIP du continent avec des passages à Chelsea, l’Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United, Tottenham, la Roma et maintenant Fenerbahçe. Au fil d’une carrière riche en émotions, l’entraîneur portugais a eu des hauts comme le triplé de 2010 avec les Nerazzurri, son titre de champion avec le Real Madrid et un trophée en Ligue Europa avec les Red Devils, et des périodes creuses, notamment avec Tottenham ou lors de sa fin en eau de boudin avec la Roma. Mais le Mou a toujours gardé cette même constante : gagner (moche, mais gagner).

Qu’il s’agisse d’un dernier tour de piste avec un club lusitanien ou de prendre les rênes de la Seleção, l’idée semble déjà mûre dans sa tête. Reste à savoir quand le roi exilé choisira de rentrer au royaume.

Vous la voyez venir, la Coupe du monde 2032 avec Zidane, Mourinho et Guardiola sur les bancs de leurs sélections respectives ?

