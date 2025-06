Vikash Dhorasoo se trouve un banc parisien

Joueur de poker, consultant TV, homme politique, et maintenant… entraîneur adjoint.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique lyonnais, du Milan et du PSG, Vikash Dhorasoo, démarre un nouveau taf au sein du Paris 13 Atletico, en tant qu’entraîneur adjoint. L’ex-international français a démarché de lui-même les dirigeants du club de National, et rejoint donc le staff de Maxence Flachez pour la saison prochaine.

« Le Paris 13 Atletico m’intriguait »

À 51 ans, le joueur formé au Havre avait envie d’un nouveau défi, après avoir entraîné les jeunes du Blanc-Mesnil cette saison. Il est également en passe d’obtenir son DES. « J’habite dans le 10e arrondissement, j’ai joué au PSG, le Paris 13 Atletico m’intriguait […] et m’intéressait vraiment. Je suis un jeune entraîneur et je vais pouvoir continuer à apprendre aux côtés de Maxence Flachez, contre qui j’ai joué. On est au début d’une jolie histoire. Je viens moi aussi d’un quartier populaire, donc quand je vois le stade Pelé, je m’y sens bien, même si j’ai connu Milanello », a-t-il plaisanté au Parisien.

Dhorasoo, l’explorateur.

Le Mans monte en Ligue 2, Boulogne devra attendre, Châteauroux chute en National 2