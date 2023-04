Le Paris 13 Atletico lourdement sanctionné avant de recevoir Nancy

Pas de forfait pour le Paris 13, mais des sanctions.

Depuis plusieurs jours, le Paris 13 Atletico était dans l’expectative d’une décision importante pour sa fin de saison. Le club francilien, qui doit recevoir ce vendredi l’AS Nancy Lorraine, s’est heurté au refus de la FFF de laisser la rencontre avoir lieu au stade Boutroux. La raison ? La Fédération craignait la venue nombreuse de supporters ou d’ultras nancéiens à Paris, alors que l’enceinte en question ne possède que 1000 places, dont 50 pour le parcage visiteurs. L’avant-dernier de National avait donc pour mission de trouver une solution pour jouer la partie ailleurs. Ce lundi matin, la Fédération a rendu sa décision : les Gobelins pourront accueillir l’ASNL dans leur stade, mais à huis clos, et ils ont surtout écopé d’une lourde amende de 10 000 euros. La FFF estime que tout n’a pas été mis en œuvre pour que la partie se dispute ailleurs avec des spectateurs.

Ce lundi après-midi, Namori Keita, le directeur général du club, a livré à So Foot sa réaction à cette sanction : « Ce qu’on ne comprend pas, c’est les 10 000 euros d’amende. […] La Fédé dit qu’on n’a pas de terrain de repli, c’est faux. Notre terrain de repli, c’est Charléty. Malheureusement, le terrain n’était pas disponible, puisque le Paris FC reçoit Nîmes samedi. On a ensuite appelé une dizaine de municipalités, en reprenant la liste que la FFF nous avait envoyée. On s’est rapprochés du club de Bobigny, qui a un stade homologué, et qui a fini par nous donner son accord. On a alors fait la demande à la Fédération, et là, Monsieur Drouvroy nous a répondu que le stade n’était pas homologué, alors que Bobigny était bien dans la liste qu’il nous avait envoyée. Je ne sais pas à quoi on joue. »

Alors que son président Frédéric Pereira a évoqué « une honte », Keita a regretté qu’une autre solution que le club avait soumise à la FFF n’ait pas été acceptée : « Face à Dunkerque, on a réussi à jouer le match dans notre stade habituel en leur cédant notre tribune, et ça s’est très bien passé. On avait tout sécurisé en faisant appel à un prestataire. Donc on a proposé à la Fédération d’organiser le match contre Nancy dans les mêmes conditions que contre Dunkerque, et elle a refusé. Finalement, ce sera un huis clos, mais on n’est pas assuré que certains supporters nancéiens ne fassent pas le déplacement quand même. Ce sera à la Fédération de porter la responsabilité d’éventuels troubles publics si cela devait arriver. »

Un coup dur derrière la tête du Paris 13 Atletico, qui a en plus neuf orteils en National 2, et aura besoin d’un miracle pour se maintenir en troisième division.

