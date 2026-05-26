S’abonner au mag
  • France
  • Amateurs

Quand la crise pétrolière modifie les habitudes du foot amateur

EM
3 Réactions
Quand la crise pétrolière modifie les habitudes du foot amateur

Et si le football perdait son étiquette de « sport populaire » ? Un ballon, c’est tout ce qu’il faut pour jouer au foot. Du moins, sur le papier. Mais dès lors qu’on intègre un club, la facture s’alourdit vite. Les derniers crampons de Dembélé, le maillot du Real Madrid, les protège-tibias… sans oublier l’essence engloutie à sillonner les routes du département chaque week-end pour rejoindre des terrains toujours un peu plus loin.

Un budget qui plombe les familles, d’autant plus depuis que le prix du carburant s’est envolé ces derniers mois dans un contexte de guerre au Moyen-Orient. « Comme on est isolés, les clubs ne viennent plus », confie Sophie Peyrouze, présidente de l’AS Vernoux, à Mediapart.

« Pour nous, arrêter de se déplacer, ce n’est pas une option »

Dans son reportage, Mediapart donne la parole aux parents qui jonglent entre passion de leur enfant et compte en banque. Certains font des concessions douloureuses : « J’aime venir. Mais de plus en plus, avec le système de covoiturage, je les laisse partir avec le coach et je ne suis pas le match », témoigne une maman. Pour Sophie Peyrouze, pas question de priver les gamins de ballon : « Pour nous, arrêter de se déplacer, ce n’est pas une option. »

Ne perdons pas l’odeur des merguez et les tournois de penalty à la pause midi !

Sainté-Nice : un barrage à passer à la Puel

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.