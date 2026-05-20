So Foot pleure la disparition de Mathias Edwards

Notre collègue et ami Mathias Edwards nous a quittés ce mercredi matin à l’âge de 47 ans. Le Dwards va terriblement manquer à une rédaction où il n’avait que des amis.

La famille So Foot et So Press est en deuil. Notre collègue, notre pote, notre Dwards, Mathias Edwards, nous a quittés ce mercredi matin. Il avait 47 ans et notre tristesse est infinie.

Mathias était un excellent journaliste et plein d’autres choses encore. Il aimait le foot, le rap, le cinoche, les Girondins de Bordeaux et faire la fête. Il était aussi du genre à rendre les papiers comme il mangeait un sandwich le midi : en prenant son temps. On lui pardonnait toujours. C’était bien écrit, c’était bien pensé, c’était sa personnalité, c’était le Dwards. Un garçon charmant, drôle, engagé, cultivé, qui voulait toujours défendre les causes qui lui tenaient à cœur.

Il venait un peu moins à la rédaction ces derniers temps, il était fatigué, mais il avait passé une tête au début du mois. Il écrivait, il enregistrait son podcast sur le rap et il sortait parfois en tirant la tronche : « Putain, c’était nul ! » C’était bien. Il parlait, beaucoup, passionnément, à la folie. Des dernières mésaventures des Girondins dont il continuait de suivre les matchs, même en National 2 ; d’un rappeur français des années 1990 qu’il avait absolument envie d’aller chercher en interview ; de la dernière chose qui le révoltait. On l’écoutait.

Il arrivait le dernier au bar quand la soirée était terminée ou qu’elle venait en fait à peine de commencer. Sa démarche nonchalante, sa dégaine old school, ses multiples casquettes américaines et sa clope au bec faisaient qu’on le voyait arriver de loin, le Dwards. Il pouvait écrire dans So Foot comme dans So Film, Doolittle ou Society. Il avait fait parler Rolland Courbis comme jamais devant une saucisse bio au couteau de l’Aveyron dans une interview légendaire, entendu Liam Gallagher débiter les « putain » sur la banquette d’un restaurant parisien et s’était frotté à de nombreux rappeurs pour les faire parler de musique, de foot, de la vie.

Mathias, tu fais partie de l’histoire de So Press, cette belle aventure bordélique dont tu es l’un des grands personnages. Le Dwards va terriblement manquer à une rédaction où il n’avait que des amis.

C’était aussi un super tonton pour Hugo, à qui il parlait tous les jours sans exception. Il lui racontait le foot comme une histoire pleine de suspense. Il adorait passer du temps avec lui, se promener, discuter, le voir grandir et partager les photos de leurs aventures et de leur complicité. Nous pensons à Hugo, à la sœur de Mathias, Camille, et à leur maman, Marie-Céline.

Toute la rédaction de So Foot et So Press donnent beaucoup de force à la famille et aux proches de Mathias. Le Dwards, à jamais avec nous.

Pour continuer à profiter de sa plume, de son style et de Mathias, voici une petite liste non exhaustive des papiers, interviews et délires de notre Dwards à découvrir ou redécouvrir.

→ Rolland Courbis : « Mentir, c’est parfois simplement cacher la vérité »

→ Vahid Halilhodžić : « Si je mets de l’eau dans mon vin, je ne suis plus Vahid »

→ Comment Ulrich Ramé a remis Steven dans le droit chemin

→ Liam Gallagher : « Quand le gars s’est mis à chanter, bon… »

→ Une chapelle, un stade : Lescure

→ Dix matchs qui ont marqué le Parc Lescure

→ On était au dernier match des Girondins au Parc Lescure

→ Siboy : « Le foot me permettait de penser à autre chose qu’à la guerre »

→ Topas : « Je refuse les showcases le samedi pour ne pas être fatigué les jours de match »

→ C’est Jussiê un au revoir

→ Akhenaton : « Le football n’appartient pas aux banlieusards »

→ Gervais Martel : « Le foot accueille tout le monde, y compris les cons »

→ Bordeaux : récit d’une semaine sordide

→ Naza : « Kimpembe, c’est vraiment un bon DJ ! »

→ Bordeaux au taupe niveau

→ Top 10 : ces villes qu’on ne retrouve qu’en Coupe de France

→ Sortez Willy

→ Foot et municipales : larmes à gauche

AJ Auxerre, le bordel interne qui a fini par exploser au grand jour