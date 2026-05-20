La raison étonnante du malaise de Darryl Bakola dans le vestiaire de l'OM à Rennes

Ludovic Blas a détruit la saison de l’OM. D’accord, c’est un peu abusif et digne d’une extrapolation d’un Marseillais. Mais si l’exercice olympien a tourné au vinaigre, le but de l’ancien Nantais dans les arrêts de jeu de la première rencontre du championnat n’est pas à occulter. La suite, on la connaît. Une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot et les deux joueurs quittent le club.

Red Bull ne donne pas des ailes

Quelques jours après les explications de l’ailier anglais sur ce qui s’est passé dans le vestiaire, La Provence avance une nouvelle version sur cette fameuse « scène de violence inouïe » qu’avait décrit Pablo Longoria et surtout sur la raison du malaise du jeune Darryl Bakola au même moment. Rien à avoir avec cet accrochage, le motif serait « un excès de boisson à la taurine », selon le quotidien provençal.

Comme quoi, ça ne donne pas des ailes.

Jonathan Rowe a halluciné à l’OM : « Je ne savais même pas que c’était autorisé dans le foot »