Eric Fouda est (déjà) de retour sur le banc de Bayeux

La retraite la plus courte de l’histoire. Le club de Bayeux avait annoncé le départ à la retraite de son entraîneur Éric Fouda à la fin de sa deuxième saison au sein du club normand. La nouvelle n’aura pas duré bien longtemps puisque les Bajocasses ont d’ores et déjà annoncé le retour du divin coach sur leur banc pour la saison prochaine.

Au micro de Foot-Normandie, le président du club a annoncé les raisons de ce retour en poste pour le technicien de 58 ans : « On est revenus sur son choix, et notamment les deux trois raisons qui l’avaient poussé à arrêter. » Ces discussions permettent donc le retour de Fouda pour une troisième saison à la tête du club calvadosien, en Régional 1.

Des promesses du club

« Ce sont surtout les conditions de travail qui ne me convenaient plus et la charge de travail. Ce n’était juste pas possible », a indiqué Éric Fouda dans un entretien avec Ici Normandie. Un manque d’équilibre également, qui ne lui permettait plus de s’y retrouver entre travail, famille et football. Le club a également assuré à son ex/nouveau coach de meilleures conditions d’entraînement pendant l’hiver et des terrains praticables pendant ces périodes délicates pour les pelouses.

Un p’tit tour et puis revient.

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