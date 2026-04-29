Le pire ennemi de Roberto De Zerbi met un terme à sa carrière

C’est une saison que personne n’oubliera. Le Bayeux FC a annoncé le départ en fin de saison de son entraîneur, Éric Fouda. L’homme de 58 ans ne changera pas de club puisque le communiqué du club a annoncé la fin de sa carrière d’entraîneur.

Fait d’armes de ses deux saisons au club : un seizième de finale de la Coupe de France contre l’OM, devant plus de 20 000 supporters normands réunis au stade d’Ornano à Caen. Une défaite 9-0, mais des émotions inimaginables pour les joueurs de Régional 1. « Cette épopée restera à jamais gravée dans l’histoire du club, tant par les émotions qu’elle a suscitées que par la visibilité qu’elle a offerte à l’ensemble de la structure », a tenu à préciser le club.

Une dernière mission

Les joueurs de Bayeux et leur entraîneur auront une dernière mission avant que le technicien quitte le club : « aller chercher le maintien et conclure cette aventure sur une note positive, fidèle à son état d’esprit combatif », comme l’indique le club sur les réseaux. Les amateurs sont actuellement 8es du classement, avec 8 points d’avance sur l’avant-dernier de la poule.

Pas un problème quand on sait mieux analyser l’OM que l’entraîneur de l’époque, Roberto De Zerbi.

Le débrief d’OM-Liverpool par Éric Fouda : « Greenwood ne joue pas son rôle de leader »