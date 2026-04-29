Le Mali remercie son sélectionneur belge

C’est fini pour l’Oncle Tom. La Fédération malienne de football a officiellement démis Tom Saintfiet de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Mali, ce mardi soir. L’entraîneur belge de 53 ans, arrivé en août 2024, a manqué la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 et a échoué en quarts de finale de la CAN 2025 face au Sénégal.

La reconnaissance de la Femafoot

Mahazou Cisset, le président de la Femafoot fraîchement élu, a rendu hommage à Tom Saintfiet dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la fédération : « Durant votre passage, vous avez fait preuve d’un engagement constant, d’un professionnalisme exemplaire et d’une détermination remarquable dans la conduite de votre mission. Dans un environnement parfois exigeant, vous avez su maintenir la cohésion du groupe, structurer le travail technique et porter avec dignité les couleurs des Aigles du Mali. »

Un appel à candidatures a été lancé afin de trouver le nouveau sélectionneur pour l’équipe malienne. Les prétendants ont jusqu’au 10 mai pour envoyer leur dossier.

Le football malien a un nouveau patron