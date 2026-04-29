Marquinhos : « Sur le terrain, c'était un vrai plaisir »

Le football totalement total. Conscients d’avoir réalisés un match de zinzins, les Parisiens ont mis l’accent sur le bonheur de disputer une telle rencontre : « Tous les amoureux du foot ont dû kiffer. Nous, sur le terrain, c’était un vrai plaisir. Ce sont des matches dont on rêve toute l’année et pendant toute notre enfance », a commenté encore essoufflé Marquinhos, au micro de Canal +.

« On ne va pas changer notre philosophie à Munich »

S’ils semblaient s’être envolés pour de bon à l’heure de jeu, quand ils menaient 5-2 après le deuxième but de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens iront à Munich avec une marge infime. « Ça a été un match extraordinaire, fantastique, entre deux équipes qui aiment l’attaque, je pense que les fans de foot se sont régalés, » a préféré commenté Lucas Hernandez. Les joueurs de Luis Enrique ont déjà hâte d’en découdre. « On ne va pas changer notre philosophie à Munich », a même prophétisé Ousmane Dembélé à la fin du match.

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