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À Orlando, le coup d’envoi d’Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

TJ
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À Orlando, le coup d’envoi d’Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

À un jour du début de la Coupe du monde. Partie se mettre en jambes en Floride, la sélection anglaise affronte le Costa Rica (pas qualifié) ce mardi soir à Orlando. Problème, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 22h heure française, a été décalé en raison de mauvaises conditions météo. « Je peux vous dire qu’il pleut des cordes dehors », a simplement commenté sur place un journaliste d’ESPN.

En effet, il a fait une belle radée au-dessus de l’Inter&Co Stadium, résidence de la franchise Orlando City (futur club d’Antoine Griezmann), et la pelouse semblait complètement imbibée d’eau il y a encore peu de temps. Aux dernières nouvelles, le coup d’envoi est pour l’instant décalé à 22h30 heure française, mais pourrait bien être repoussé à 23h. Une inspection du terrain a lieu en ce moment.

Ce serait con de se blesser une semaine avant la Croatie…

La sélection anglaise touchée par un tremblement de terre

TJ

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