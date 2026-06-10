À Orlando, le coup d’envoi d’Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps

À un jour du début de la Coupe du monde. Partie se mettre en jambes en Floride, la sélection anglaise affronte le Costa Rica (pas qualifié) ce mardi soir à Orlando. Problème, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 22h heure française, a été décalé en raison de mauvaises conditions météo. « Je peux vous dire qu’il pleut des cordes dehors », a simplement commenté sur place un journaliste d’ESPN.

The rain is POURING down in Orlando as England are set to play Costa Rica on that pitch tonight… Kick off has now been delayed a minimum of 30 minutes following the weather. pic.twitter.com/9PkFs0um0x — george (@StokeyyG2) June 10, 2026

En effet, il a fait une belle radée au-dessus de l’Inter&Co Stadium, résidence de la franchise Orlando City (futur club d’Antoine Griezmann), et la pelouse semblait complètement imbibée d’eau il y a encore peu de temps. Aux dernières nouvelles, le coup d’envoi est pour l’instant décalé à 22h30 heure française, mais pourrait bien être repoussé à 23h. Une inspection du terrain a lieu en ce moment.

Ce serait con de se blesser une semaine avant la Croatie…

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