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La décision de l'UEFA sur l'avenir européen de l'OM encore repoussée

AL
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La décision de l'UEFA sur l'avenir européen de l'OM encore repoussée

Interminable attente.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’OM se sait scruté de près par l’UEFA, qui continue d’étudier la situation financière des Phocéens et pourrait sévir sur son avenir européen. La décision de l’instance était attendue cette semaine, mais selon Onze Mondial, elle devrait finalement arriver la semaine prochaine, ce qui bloque toujours Marseille sur son mercato et sur l’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio. Plusieurs sources indiqueraient que l’OM pourrait être puni de différentes sanctions, mais pas forcément d’une exclusion de la prochaine Ligue Europa.

Fin juin, Marseille devra aussi confronter la DNCG et s’attend déjà à un encadrement de sa future masse salariale.

L’histoire d’Iliman Ndiaye à Marseille n’est pas finie

AL

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