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Un club allemand pour renflouer les caisses de l'OM ?

JF
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Un club allemand pour renflouer les caisses de l'OM ?

Et si l’OM renflouait ses caisses ? En grande difficulté financière, l’OM va peut-être devoir se séparer de l’une de ses (supposées) valeurs sûres. Le Phocéen rapporte en tout cas que le Bayer Leverkusen s’est renseigné sur le cas du défenseur argentin Facundo Medina.

20M au moins

Des discussions auraient lieu entre les deux clubs alors que Marseille voudrait, a minima, se refaire la cerise sur le montant envoyé à Lens pour faire venir Medina. Ayant dépensé environ 20 millions d’euros sur le joueur, l’OM voudrait donc en toucher au moins autant en retour, voire plus si affinités.

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Arrivé sous forme de prêt avec option d’achat l’été dernier, avant d’être définitivement olympien cet été, Medina pourrait donc faire ses valises dans la foulée. Aperçu comme latéral gauche avec l’Argentine lors du Mondial, l’ancien lensois pourrait bien représenter l’une des éclaircies du mercato marseillais… en prenant la tangente.

Si ça monte à 25 ou 30 millions, champagne sur le Vieux Port !

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JF

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