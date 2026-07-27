La FFF au soutien des clubs touchés par les incendies

La FFF vient en aide au foot amateur. Alors que la Gironde et les Landes sont violemment impactées par les incendies qui touchent actuellement les deux régions, la Fédération Française de Football et la Ligue du Football Amateur ont tenu à apporter leur soutien « aux populations touchées, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du football confrontés aux conséquences de ces événements », s’adressant particulièrement à la Nouvelle-Aquitaine, la Corse, l’Occitanie et la Méditerranée.

Le fond d’urgence débloqué ?

Dans un communiqué publié lundi, la fédé a annoncé avoir « engagé, en lien avec la Direction du Football Amateur un travail de recensement auprès des ligues, districts et des clubs concernés afin d’établir un état des lieux précis des conséquences de ces incendies ». L’objectif étant d’identifier à la fois les « éventuels dommages » auxquels feront face les clubs, mais aussi « les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans les prochaines semaines ».

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Après ce premier état des lieux, la FFF « mobilisera les dispositifs d’accompagnement nécessaires afin d’apporter rapidement des réponses adaptées aux clubs les plus durement touchés. » Ainsi, le fond d’urgence de la fédé, créé en 2025, pourra être utilisé, alors que la 3F annonce qu’elle étudiera par ailleurs « les autres mécanismes d’aide susceptibles d’être activés pour accompagner les clubs concernés. »

Le président, Philippe Diallo, a quant à lui rappelé la nécessaire solidarité du foot français envers les « territoires » et « clubs touchés », assurant que « la Fédération sera à leurs côtés et mobilisera les moyens nécessaires pour accompagner les clubs qui auront été affectés. »

Le fond d’urgence ne sera pas de trop.

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