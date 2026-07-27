Un suspect arrêté dans une affaire de vols à la CAN féminine

Chipeur ne chipera plus. Alors que la CAN féminine a débuté au Maroc, voilà qu’une affaire de vol vient déjà jeter un froid sur la compétition. Selon le site Morocco World News, la police de Casablanca a arrêté un homme soupçonné d’avoir dérobé de l’argent dans les chambres des joueuses d’une sélection engagée à la CAN féminine.

Les joueuses nigérianes avaient dénoncé des vols

Appréhendé par les forces de l’ordre dimanche et placé en détention, le coupable, présumé innocent, serait un employé de l’hôtel en question. Plusieurs plaintes auraient été remontées concernant des vols avant son interpellation.

Les sommes volées atteindraient un total de 10 000 dirhams, soit environ 940 euros. Le larcin, déjà converti en dirhams par le voleur (l’argent volée était en dollars), a été récupéré par la police. À cette heure, l’enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances complètes de l’incident.

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Si l’hôtel en question n’a pas été dévoilé, tout autant que l’équipe concernée, les médias nigérians, qui évoquent une somme volée légèrement supérieure, ont de leur côté déjà partagé certaines complaintes de la part des joueuses de la sélection. Esther Okoronkwo en a notamment publiquement parlé sur ses réseaux sociaux, dénonçant les employés de ménage de l’établissement. Les Super Falcons ont séjourné à Casablanca avant le lancement du tournoi.

Le Nigeria débutera sa compétition mardi 28 face au Malawi.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite