Alexandre Oukidja retrouve un club en Algérie

À la découverte de ses racines. À 38 berges, l’ancien gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja, va découvrir un nouveau championnat. Il débarque à l’ES Sétif en Algérie pour un contrat le liant au club pendant deux saisons, alors qu’il était libre et participait au stage de l’UNFP FC en attendant de partir vers une nouvelle aventure.

Cette signature est aussi synonyme de retour aux sources pour le gardien né à Nevers, mais international algérien (sept sélections), par le biais de son paternel, qui est originaire du pays du Maghreb.

Une grosse blessure et une saison blanche à Belgrade

Après seulement une rencontre au FK IMT Belgrade, qu’il avait rejoint l’été dernier, le portier algérien s’était gravement blessé au genou avec une rupture du ligament croisé et une fissure du ménisque. Il a ensuite été libéré par le club serbe.

Dans son communiqué pour annoncer la signature du gardien à Sétif, l’UNFP est revenue sur le caractère revanchard d’Oukidja : « Après une deuxième participation au stage de l’UNFP Football Club, le gardien de but rebondit avec un nouveau projet, à la hauteur de la détermination et de l’abnégation dont il a fait preuve tout au long de cette aventure. »

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Espérons pour lui que Kylian Mbappé ne rejoigne pas le CS Constantinois.

Non, Gianni Infantino, cette Coupe du monde était loin d’être parfaite