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Andrea Pirlo ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie

JD
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Andrea Pirlo ne sera pas le nouveau sélectionneur de l&rsquo;Italie

Fin (prématurée) de l’histoire. Andrea Pirlo ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie. L’ancien milieu de terrain de la Nazionale (116 sélections) a annoncé sur son compte Instagram ce lundi « avoir appris ne plus être candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne »mettant par la même fin au projet du duo Maldini-Leonardo qui en avait fait sa priorité numero uno et pourrait, en conséquence de cause, démissionner du rôle de directeur technique et conseiller de la Fédération (FIGC).

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« Mon amour pour l’Italie ne dépend pas d’un emploi »

Ce retournement de situation proviendrait donc d’un veto du président de la FIGC Giovanni Malago, selon lequel le rôle d’ambassadeur de Pirlo pour l’opérateur de paris sportifs russes Fonbet est incompatible avec le poste de sélectionneur national. L’intéressé, actuellement en poste aux Emirats arabes unis, s’est défendu en affirmant qu’« attribuer une signification politique à cette collaboration revient à [lui] attribuer des convictions [qu’il n’a] jamais exprimées et qui ne [lui] correspondent pas », et précise avoir « toujours exercé [s]on activité dans le plein respect des lois des pays où [il a] travaillé et des contrats [qu’il a] signés. »

Après avoir déjà essuyé le refus de Pep Guardiola, puis celui de Carlo Ancelotti, les chargés de mission pour faire renaître le football italien sont plus que jamais sur un siège éjectable, même si les pistes Roberto Mancini (plébiscitée par la présidence de la Fédération) et Antonio Conte ne s’est pas encore complètement refroidie. En attendant, Andrea Pirlo a tenu à « remercier Maldini et Leonardo pour l’estime et la confiance qu’ils [lui] ont témoignées » et réaffirme son « amour pour l’Italie » qui « ne dépend pas d’une fonction » : « Il fait partie de mon histoire, de mon identité, et continuera à m’accompagner pour toujours », conclut le champion du monde 2006.

Qui aurait pu croire qu’entraîner la Nazionale deviendrait un tel calvaire ?

Maldini et Leonardo pourraient déjà démissionner

JD

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