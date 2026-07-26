Critiqué par la presse brésilienne, Neymar répond sur ses réseaux sociaux

Vous êtes pas contents ? Doublé.

Malgré deux buts la nuit dernière contre Chapecoense, Neymar a été la cible de critiques de la presse brésilienne, qui évoque une altercation avec des partenaires, et plus généralement une attitude néfaste envers certains d’entre eux. Le principal intéressé s’est alors fendu ce dimanche de deux stories Instagram dans lesquelles il s’en prend directement au média Globo. « Je vois que certaines nouvelles ont circulé disant que j’ai réprimandé des jeunes joueurs dans le vestiaire. C’est complètement faux. Celui qui a diffusé cette information, s’il vous plaît, ne le faites plus. Ne publiez pas de mensonges. Ne mentez pas. Vous pouvez demander aux personnes qui étaient présentes dans le vestiaire. Ce qui s’est passé était une discussion et une responsabilisation pour toute l’équipe. J’ai parlé et nous avons tous parlé. Nous nous sommes responsabilisés nous-mêmes, et c’est normal, parce que nous nous exigeons toujours le meilleur, nous sommes compétitifs, et nous voulons gagner et triompher. Mais il n’y a eu aucune réprimande ou blâme dirigé vers les jeunes joueurs. Et à partir de maintenant, je n’accepterai plus ces mensonges que vous continuez à publier sur Internet… », a-t-il notamment lâché.

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