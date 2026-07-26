S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Bradley Barcola ne devrait pas prolonger avec le PSG

AL
24 Réactions
Bradley Barcola ne devrait pas prolonger avec le PSG

Des envies d’outre-Manche ?

Il est l’un des Parisiens les plus courtisés, et les demandes devraient désormais affluer de plus en plus : selon L’Équipe, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Lié jusqu’en 2028, l’ailier français ne souhaite plus continuer dans cette dynamique où il est parfois considéré comme le douzième homme de l’effectif parisien. Ce n’est donc pas une histoire de gros sous, puisque le quotidien précise que la proposition des dirigeants parisiens était assortie d’une augmentation de salaire.

Plusieurs clubs déjà très à l’affût

Ce choix devrait donc agiter encore un peu plus son cas pour un départ dès cet été, alors que Liverpool, le Bayern, Chelsea et Arsenal se sont manifestés. Toujours selon L’Équipe, les Blues sont déjà hors course. Et il faudra aussi suivre le dossier Yan Diomandé, en parallèle, qui est depuis plusieurs semaines une cible prioritaire du PSG. Mais si l’Ivoirien signe finalement au Real Madrid, ce qui semble être la tendance des dernières heures, Paris n’aurait plus aucun intérêt à se séparer de Barcola.

Les fameuses chaises musicales.

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

AL

Commentaires

Les membres ont posté 24 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
27

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.