Bradley Barcola ne devrait pas prolonger avec le PSG

Des envies d’outre-Manche ?

Il est l’un des Parisiens les plus courtisés, et les demandes devraient désormais affluer de plus en plus : selon L’Équipe, Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Lié jusqu’en 2028, l’ailier français ne souhaite plus continuer dans cette dynamique où il est parfois considéré comme le douzième homme de l’effectif parisien. Ce n’est donc pas une histoire de gros sous, puisque le quotidien précise que la proposition des dirigeants parisiens était assortie d’une augmentation de salaire.

Plusieurs clubs déjà très à l’affût

Ce choix devrait donc agiter encore un peu plus son cas pour un départ dès cet été, alors que Liverpool, le Bayern, Chelsea et Arsenal se sont manifestés. Toujours selon L’Équipe, les Blues sont déjà hors course. Et il faudra aussi suivre le dossier Yan Diomandé, en parallèle, qui est depuis plusieurs semaines une cible prioritaire du PSG. Mais si l’Ivoirien signe finalement au Real Madrid, ce qui semble être la tendance des dernières heures, Paris n’aurait plus aucun intérêt à se séparer de Barcola.

Les fameuses chaises musicales.

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?