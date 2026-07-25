L'ancien club de Jermain Defoe se justifie après son licenciement

Voici venu le temps des explications. Quelques jours après l’annonce du départ précipité de Jermain Defoe, pourtant tout récemment nommé entraîneur du Woking FC, le club s’est justifié dans un long communiqué. Jody Brown, directeur du football de l’équipe de cinquième division, y explique comment la situation en est arrivée là. « Ces dernières semaines, des retours m’ont été transmis au sein du club, notamment de la part des joueurs, du personnel et d’autres services, concernant des inquiétudes croissantes », détaille-t-il.

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Ni une ni deux, le dirigeant se serait alors empressé de demander un rapport à son entraîneur. Qu’il attend toujours. « Une réunion a ensuite été organisée avec les membres du conseil d’administration, le directeur, le directeur adjoint et le responsable des opérations afin de faire le point sur les préparatifs de la saison. Ni Jermain ni son assistant n’ont assisté à cette réunion ni à la séance d’entraînement de ce jour-là. » Un épisode qui aura donc coûté son poste à l’ancien international anglais.

On ne peut bel et bien pas affirmer que tel joueur, tel entraîneur.

L’expérience express de Jermain Defoe comme entraîneur