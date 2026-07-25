La Ligue de Nouvelle-Aquitaine réagit aux incendies qui touchent la région

Les terrains brûlent. Face à l’ampleur des incendies qui touchent la région bordelaise, dans les départements de la Gironde et des Landes, le football paraît bien secondaire. François Grenet, président de la Ligue de football de la région Nouvelle-Aquitaine, a tenu à apporter son soutien aux pompiers mobilisés pour éteindre l’incendie. Il développe : « Toutes nos pensées vont aux habitants touchés par ces incendies, aux clubs concernés ainsi qu’aux femmes et aux hommes – sapeurs-pompiers, forces de sécurité, services de secours et bénévoles – qui sont mobilisés sans relâche pour protéger les populations et notre territoire. »

Comme de nombreux autres secteurs, plusieurs clubs, par exemple l’US Lège Cap Ferret, en National 2, ou l’USTP Le Temple Le Forge, devraient avoir besoin d’accompagnement. Le siège de la Ligue, situé au Haillan (où s’entraînent les Girondins de Bordeaux), est fermé. La tenue premier tour de la Coupe de France, qui se déroule le week-end du 22 août, pourrait être compromise.

Près de 100 000 hectares ont été brûlés en France cet été, ce qui constitue un (triste) « record historique » en France, comme l’annonce le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Et d’ajouter, rapporté par France Info : « Il convient d’éviter le secteur de la Gironde pour éviter de perturber le travail des forces de l’ordre. » Près de 170 000 personnes ont été évacuées.

Courage aux équipes.

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