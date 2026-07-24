Sous les conseils de Raphaël Varane, Côme règlemente son jeu de tête

Sujet mis sur la table depuis de nombreuses années, les risques auxquels notre corps s’expose lorsqu’on frappe le ballon de la tête. Si certains joueurs en ont fait leur marque de fabrique, de Miroslav Klose à Sergio Ramos, il n’empêche que le risque de maladies neurodégénératives triple, comparé au commun des mortels. Depuis, certaines académies ont tranché net en interdisant le jeu de tête aux jeunes pousses. Une initiative qui a fait des émules.

Retraité depuis bientôt deux ans à cause de pépins au genou, Raphaël Varane continue de rendre service au club de Côme, où il officie dans le conseil d’administration. Une de ses priorités demeure à ce que les jeunes n’aient pas les mêmes problèmes que lui. Ainsi, le champion du monde mit son grain de sel dans une grande décision du club, la nouvelle sensation de Serie A interdisant le jeu de tête aux joueurs de son académie.

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La priorité ? Des têtes bien faites

Souhaitant plutôt consacrer leurs heures d’entraînement à la technique et la prise de décisions, la légende du football français s’explique sur le site du club : « j’ai déjà évoqué à plusieurs reprises la nécessité de prendre au sérieux les chocs à la tête et l’impératif de protéger nos enfants. La meilleure approche repose sur des règles claires et un encadrement de qualité. Cette démarche permet de réduire les contacts inutiles chez les plus jeunes, alors que leur cerveau est encore en développement, puis d’enseigner les gestes techniques correctement, étape par étape et avec la maîtrise requise. »

Ainsi, des règles très claires ont été établies à compter de cette saison, en fonction des catégories d’âge. En-dessous des U12, interdiction stricte de jouer avec la tête, que ce soit en matchs ou aux entraînements. À partir de cette catégorie d’âge, seul un entraînement mensuel avec une balle légère est envisagé, avec cinq coups de boule par session au maximum. Pour les poulains de Cesc Fabregas, il y aura une attention particulière à ce que les ballons ne soient pas surgonflés afin de ne pas connaître des blessures facilement évitables.

Depuis le temps qu’on en parle, ça ne s’est pas décidé sur un coup de tête.

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