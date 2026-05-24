Milan s'écroule, la Roma et Côme voient l'Europe en grand, la Juve en petit

Il y avait un paquet de scénarios possibles ce dimanche soir en Serie A, avec Milan, la Juve, la Roma, Côme tous encore en course pour disputer la prochaine Ligue des champions. Si les deux derniers cités ont tous fait le job, les Lombards se sont eux écroulés à domicile contre Cagliari (1-2). Les hommes de Massimiliano Allegri avaient pourtant leur destin entre leurs mains, et il leur fallait un succès contre une équipe qui n’avait plus rien à jouer.

Loin d’être infaisable, sur le papier, mais les Milanais, à l’image de ce qu’ils font depuis plusieurs semaines, se sont totalement sabordés. Alexis Saelemaekers avait ouvert le score très rapidement, puis Cagliari a renversé la situation, sans que les Rossoneri ne se rebellent davantage. Furieux, San Siro a bien fait entendre son mécontentement à ses joueurs, et les tribunes étaient déjà bien clairsemées même avant le coup de sifflet final. Les Milanais se retrouveront donc en Ligue Europa la saison prochaine.

Turin a grise mine

Et ils seront accompagnés des joueurs de la Juve, qui ont vécu une soirée bien particulière. Le coup d’envoi du derby face au Torino a été retardé d’une bonne heure, à la suite de violents affrontements aux abords du Stadio Olimpico, laissant un supporter de la Juve dans un état grave. Sur le pré, Dušan Vlahović a claqué un doublé quand le match a pu démarrer, mais avec le retard pris sur les autres matchs, les joueurs de Luciano Spalletti savaient qu’ils n’étaient que cinquièmes. Ils ont même été rattrapés, plus tard, laissant leurs meilleurs ennemis revenir au score (2-2). Pas la meilleure soirée possible pour les Juventini.

C’est en revanche un dimanche de rêve pour la Roma et Côme, qui iront en Ligue des champions la saison prochaine. Les Romains ont fait le boulot à Vérone (0-2) et Côme a bouclé son année parfaite avec un large succès face à la Cremonese (1-4), avec notamment un doublé du Français Lucas Da Cunha. Pour rappel, le représentant italien en Ligue Conférence sera l’Atalanta.

Tous les résultats de la soirée :

Milan 1-2 Cagliari

Buts : Saelemaekers (2e) pour Milan // Borrelli (20e) et Rodriguez (57e) pour Cagliari

Cremonese 1-4 Côme

Buts : Bonazzoli (55e, SP) pour la Cremonese // Rodriguez (36e), Douvikas (51e) et Da Cunha (74e et 81e) pour Côme

Exclusion : Grassi (71e) côté Cremonese

Hellas Vérone 0-2 Roma

Buts : Malen (56e) et El Shaarawy (90e+3) pour la Roma

Exclusion : Valentini (50e) côté Vérone

Lecce 1-0 Genoa

But : Banda (6e) pour Lecce

Torino 2-2 Juventus

Buts : Casadei (60e) et Adams (84e) pour le Torino // Vlahović (24e et 54e) pour la Juve

La Roma plane sur Rome, la Juve perd très gros