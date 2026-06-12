Lens aurait trouvé le successeur de Pierre Sage

Dino ? Il doit être très très très très vieux. Dino Toppmöller est en passe de devenir le nouvel entraîneur de Lens. L’entraîneur allemand est proche de trouver un accord avec les dirigeants du RC Lens, selon les infos de L’Équipe. L’ancien de Francfort devrait succéder à Pierre Sage, non loin de s’engager avec les Anglais de Crystal Palace. La piste menant à Olivier Pantaloni, qui a quitté Lorient, se serait donc refermée.

L’ancien coach de Randal Kolo Muani

Hormis un licenciement début janvier à Francfort, l’homme de 45 ans a un joli CV. Klaus, son père, a été joueur puis entraîneur, notamment du Bayer Leverkusen lors de la finale de Ligue des champions 2002 contre le Real Madrid. Après une carrière d’attaquant pas terrible, le rejeton a fait des siennes à Dudelange, au Luxembourg, puis à Leipzig en tant qu’adjoint, et donc du côté de l’Eintracht Francfort. Pendant deux saisons, il y a notamment coaché Randal Kolo Muani (pendant quatre matchs), Hugo Ékitiké et Willian Pacho. Il a aussi été adjoint de Julian Nagelsmann pendant deux ans au Bayern Munich.

La Coupe du monde, Lens s’en fout.

Une bonne nouvelle pour le RC Lens