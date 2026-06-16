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Lens officialise son nouveau coach

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Lens officialise son nouveau coach

Nouvelle ère. C’est désormais officiel : Dino Toppmöller s’est engagé avec le RC Lens. Le natif de Wadern a paraphé un contrat avec l’écurie sang et or jusqu’en 2028. Libre depuis janvier dernier, le tacticien allemand s’apprête à découvrir la ferveur artésienne.

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L’expérience de l’Europe

Le bonhomme est loin d’être novice. Avec Francfort, le polyglotte a déjà goûté à l’Europe. D’abord à la Ligue Europa, dont il atteint les quarts de finale en 2025. Puis la saison dernière à la Ligue des champions, avec une performance mémorable face à Galatasaray (5-1) avant plusieurs échecs. Ce disciple de Julian Nagelsmann a notamment relancé un certain Hugo Ekitiké.

Encore un beau coup de Jean-Louis Leca ?

Le message d’adieu touchant de Pierre Sage à Lens

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