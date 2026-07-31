Grosse perte pour la Côte d’Ivoire

Un seizième de finale de Coupe du monde pour se dire au revoir. À la tête de la Côte d’Ivoire depuis février 2024 et le remplacement de Jean-Louis Gasset en pleine Coupe d’Afrique des nations, Émerse Faé quitte son poste. En effet, l’entraîneur n’a pas renouvelé son contrat et ce dernier prend fin ce vendredi.

Un bilan plutôt positif

Sacré contre toute attente avec les Éléphants à la CAN 2023 disputée à domicile, le technicien a ensuite qualifié sa nation au Mondial où elle est sortie de son groupe avant de se faire éliminer par la Norvège. Par ailleurs, son équipe était tombée en quarts de finale lors de la CAN 2025.

Un coach de libre pour le premier club de Ligue 1 à virer le sien !

La 86e minute est maudite pour les pays africains