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La 86e minute est maudite pour les pays africains

MJ
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La 86e minute est maudite pour les pays africains

Les superstitieux peuvent déjà commencer à regarder leur montre. Depuis le début des 16es de finale de la Coupe du monde, trois sélections africaines ont encaissé un but décisif à la 86e minute avant de se faire éliminer.

Trois pays, même minute, même sentence

La Côte d’Ivoire a craqué à cette minute contre la Norvège, sur un but d’Erling Haaland (1-2). Même punition pour la RD Congo face à l’Angleterre, avec Harry Kane dans le rôle du bourreau (1-2). Le Sénégal, lui, pensait avoir fait le plus dur contre la Belgique en menant 2-0, avant que Romelu Lukaku ne réduise l’écart à la 86e et que les Diables rouges finissent par tout renverser en prolongation (3-2 AP).

Trois équipes africaines, trois buts encaissés à la même minute, trois éliminations derrière. À ce niveau-là, ce n’est même plus une statistique, c’est une malédiction.

Les prochains pays africains encore en lice savent donc quoi faire : à la 85e, on dégage tout en tribune. Au cas où.

Une annonce très maladroite pendant la conf’ d’après-match de la RDC

MJ

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