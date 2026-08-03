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Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps

TJ
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Hervé Renard ne devrait pas rester au chômage bien longtemps

Il ne devra pas s’actualiser bien longtemps. Un mois après avoir joué les pompiers de service en plein fiasco tunisien à la Coupe du monde, et sans banc fixe depuis son éviction de son poste en Arabie saoudite en avril dernier, Hervé Renard serait sur le point de reprendre une sélection nationale. Il s’agirait d’un grand comeback, vers la Côte d’Ivoire, sélection qu’il avait pris entre 2014 et 2015 et qu’il avait mené sur le toit de l’Afrique.

Selon RMC Sport, l’officialisation du retour de Renard sur le banc des Éléphants devrait se faire ce mercredi. Sélectionneur victorieux de la CAN 2024, Émerse Faé ne poursuivra pas l’aventure après une Coupe du monde plutôt réussie où il n’avait pas manqué grand chose pour embêter la Norvège en seizièmes. Plutôt que de miser une nouvelle fois sur un gars du cru, la fédé ivoirienne préfère reprendre une valeur sûre.

Avec forcément la prochaine CAN en vue.

 

Emerse Faé ne se remet pas de sa non-prolongation de contrat

TJ

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