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Paredes provoque une nouvelle bagarre

MJ
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Paredes provoque une nouvelle bagarre

Encore et toujours lui. La finale du Mondial ne lui a visiblement pas suffit. Quelques semaines après ses gestes contre Éric García et Gavi, Leandro Paredes a encore remit ça ce dimanche lors du match nul entre Boca Juniors et Newell’s (2-2). Alors que Facundo Guch se trouvait au sol après avoir subi une faute, l’ancien Parisien lui a volontairement envoyé le ballon dans le bas du dos. Le geste a immédiatement provoqué une bagarre général entre une dizaine de joueurs. Paredes s’en est sorti avec un simple carton jaune. Comme d’habitude.

Toujours pas rouge

Le champion du monde 2022 ne s’est pas arrêté là. Plus tard dans la rencontre, il s’est retrouvé tête contre tête avec l’arbitre Andrés Merlos, mécontent qu’une faute contre lui ait été sifflée trop tard. Une attitude qui n’a cette entraîné aucune sanction. Déjà visé par une procédure disciplinaire de la FIFA après la finale perdue contre l’Espagne, Paredes continue donc de se faire remarquer depuis son retour à Boca.

Il veut pas prendre des vacances un peu ?

Un Argentin de retour à l’entraînement deux jours après la finale

MJ

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