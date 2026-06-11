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Boca Juniors se déleste d'un ancien parisien

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Boca Juniors se déleste d'un ancien parisien

Le clan PSG de Boca perd un de ses hommes. Edinson Cavani et Laandro Paredes vont devoir dire adios à Ander Herrera. En effet, l’Espagnol a résilié son contrat avec le club de Buenos Aires après une pige et demie dans la capitale argentine, selon plusieurs médias argentins dont Olé.

Passage timide

Il est fort possible que la Bombonera ne garde pas un gigantesque souvenir du milieu de terrain dans quelques années, voire même quelques jours. Avec seulement 29 rencontres disputées et un seul petit pion inscrit, Ander Herrera n’aura jamais vraiment épaté les Xeneizes, notamment à cause de nombreuses blessures qui l’ont éloigné du rectangle vert. Depuis son arrivée, l’ancien joueur du PSG a loupé 30 matchs à cause de son physique.

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