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Une ancienne star de tennis en huitième division autrichienne

TB
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Une ancienne star de tennis en huitième division autrichienne

La recrue de l’été. Dominic Thiem et le football, c’est une longue histoire. Retiré des courts de tennis depuis 2024, le vainqueur de l’US Open 2020 évoluait ces derniers temps au sein du club de sa ville natale, Lichtenwörth. Le voici désormais joueur du Badener AC, club de huitième division autrichienne.

Après avoir disputé une dizaine de match officiels la saison passée (et marqué un but), Thiem se lance donc un nouveau (modeste) défi. « On a entendu dire que c’était un bon joueur de footballChez nous, tout le monde devra se battre pour avoir sa place de titulaire », a toutefois prévenu le coach, Sergej Petrovic, dans des propos rapportés par le media local Nön. Le bonhomme de 32 ans a donc encore un bout de chemin à faire avant de terminer meilleur buteur de « 2. Klasse Triestingtal ».

On en connaît qui vont coller des 6-0 en pagaille.

Le milieu des Bleus, le chantier de Zidane

TB

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