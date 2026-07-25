Un jeune joueur uruguayen décède tragiquement

Le football uruguayen est en deuil. Mario Bruno Bentancor, jeune attaquant de 22 ans, est décédé ce samedi des suites d’un arrêt cardiorespiratoire. Formé dans le célèbre club de Peñarol, le jeune homme était considéré comme un espoir du ballon rond dans son pays, avant de connaître des difficultés à faire décoller sa carrière. Ces derniers jours, il avait tenté de se relancer en décrochant un contrat en Argentine, au Deportivo Riestra.

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« Bola, tu vivras à travers chaque célébration de but, chaque accolade et dans tous les cœurs de ce club, a écrit sa dernière équipe, le Deportivo Italiano, club amateur uruguayen. Repose en paix et, comme tu avais l’habitude de le dire : « On verra bien ». »

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