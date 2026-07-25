Le beau message d'adieu de Kang-In Lee

L’amour aura duré trois ans. Officiellement transféré à l’Atlético de Madrid, Kang-in Lee s’est fendu d’un long message à l’attention des fans du PSG, club où il aura connu de grands succès depuis son arrivée à l’été 2023. « Paris, je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure ici touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci », a écrit l’international coréen sur son compte Instagram.

Des remerciements notamment adressés aux supporters : « Par-dessus tout, merci à vous, les supporters. Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien. »

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Du haut de ses 25 ans, Lee est conscient d’avoir vécu l’un des grands moments de sa carrière dans la capitale, avec en point d’orgue deux succès consécutifs en Ligue des champions. « Nous avons vécu des moments inoubliables et écrit une histoire dont je serai toujours fier, poursuit-il. Je quitte Paris en y laissant une partie de moi, mais je garderai ce club et chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours. Paris m’a apporté bien plus que le football. Cette ville et ce club m’ont fait grandir, sur le terrain mais aussi en dehors. Je pars avec une immense gratitude, beaucoup de fierté et le cœur rempli de souvenirs. »

C’est possible de garder juste son pied gauche, histoire de botter 2-3 corners ?

Le PSG dans la danse pour un champion du monde ?