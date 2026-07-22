La FIFA versera 2,5 millions d’euros au PSG pour le Mondial

Même quand ils ne jouent pas, ils gagnent. Alors que le PSG a déjà empoché 150 briques à la suite de sa victoire en Ligue des champions, la FIFA compte verser 2,5 patates de plus pour avoir mis à disposition ses internationaux pour la Coupe du monde 2026. Comme le rapporte la Deutsche Kreditbank, il s’agit du deuxième plus haut total derrière Manchester City (3,1 millions d’euros), et devant Arsenal (2,4 millions d’euros).

Pour faire les comptes, la FIFA dégaine son Club Benefits Programme : chaque joueur rapporte 4 300 euros par jour entre le 1er juin et le 19 juillet 2026, sur la base d’un dollar converti à 0,86 euro. Le pactole est ensuite réparti au prorata entre les clubs qui ont employé le joueur au cours des deux dernières saisons, le tout dans une enveloppe de 305,3 millions d’euros.

La Ligue 1 bien représentée

Occupant la quatrième place mondiale, la belle Ligain est loin d’être ridicule : elle empoche en tout 11,8 bâtons et termine derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga tout en devançant la Serie A.

Derrière l’ogre parisien, Lille récupère tout de même 1,2 million d’euros grâce à ses huit joueurs envoyés au tournoi, devant Monaco et ses 960 000 euros pour six représentants. Rennes (930 000 euros), Strasbourg (910 000), Nice (890 000) et Marseille (880 000) suivent à la queue leu leu.

Tout le monde il veut seulement la thune.

Une recrue attendue arrive au PSG