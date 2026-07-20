ACTU MERCATO
Une recrue attendue arrive au PSG
Sacré cadeau d’anniversaire. Lucas Digne, qui fête ses 33 ans ce lundi, va signer un contrat de trois ans avec le PSG après que le club de la capitale a décidé de régler sa clause auprès d’Aston Villa, estimée à un peu moins de 10 millions d’euros, rapportent L’Équipe et Le Parisien.
Un retour dix ans plus tard
L’international français (64 sélections, dont 5 titularisations lors de ce Mondial 2026) passe sa visite médicale avec les double champions d’Europe ce lundi après-midi et arrive pour concurrencer Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense parisienne.
Il retrouvera une équipe qu’il a connue entre 2013 et 2016 (44 matchs) et affrontera son désormais ancien club lors de la finale de la Supercoupe d’Europe le 12 août, puisqu’il a remporté la Ligue Europa avec les Villans la saison dernière. Il était à Birmingham depuis janvier 2022 et un transfert à 30 millions d’euros en provenance d’Everton (2018-2022, 127 matchs).
LDscend la note, pas sa cote.Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG
NB